Coronavirus: Berlusconi, 'assurdo rinunciare a 37 miliardi Mes'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "L'Europa ci mette a disposizione 37 miliardi per il settore sanitario praticamente senza condizioni e a interessi bassissimi e noi dovremmo rifiutarli?". Lo ha ribadito Silvio Berlusconi hai microfoni di Radio Subasio.

"Con quei soldi -ha aggiunto- potremmo costruire nuovi ospedali, rinnovare gli ospedali esistenti, alzare lo stipendio a medici, infermieri, assumerne di nuovi, investire nella ricerca, aumentare le facoltà di medicina, mettere in sicurezza le case di riposo, dare da mangiare a chi è ammalato. Come si fa a non accettare questi fondi come ha detto il governo? A me pare davvero un'assurdità assoluta".