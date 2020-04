Coronavirus: Berlusconi, 'evitare ripartenze affrettate o gestite male'

Roma, 17 (Adnkronos) - Su tempi della riapertura dopo il lockdown devono dare indicazioni "i tecnici e gli scienziati che sono al lavoro per dare una risposta. Ovviamente, come chiedono giustamente le imprese, si deve ripartire il prima possibile, programmando la riapertura in modo serio". Lo ha affermato Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Subasio, sottolineando la necessità di "evitare ripartenze affrettate o gestite male, perchè una seconda ondata di contagi avrebbe conseguenze catastrofiche sia in termini di vite umane che di danno per l'economia".