Coronavirus: Della Vedova, 'voto Parlamento Ue scioglie maggioranza giallorossa'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione positiva per l’Europa e fondamentale per l’Italia, con un piano di ricostruzione che, oltre a Mes, Bei e Sure, mette in campo un aumento del bilancio europeo in grado di potenziare la risposta comune, grazie alla emissione di ‘recovery bonds’". Lo sottolinea il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

"La maggioranza del Governo Conte su questo voto decisivo si è sciolta, visto che solo Pd e Italia Viva hanno votato a favore. Il M5S, che aveva votato contro i paragrafi su MES e recovery bonds, si è diviso tra astenuti e contrari sul voto complessivo. Su questa base Conte, se non chiederà un voto al Parlamento italiano, andrà al Consiglio europeo debolissimo, in rappresentanza di una coalizione ufficialmente spaccata”, conclude Della Vedova.