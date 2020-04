Coronavirus: Bernini, 'voucher unico strumento per semplificare vita imprese'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "L’agricoltura ha disperato bisogno di manodopera: servono 250mila lavoratori subito per non rovinare i raccolti, e Forza Italia sta incalzando il governo per la reintroduzione temporanea dei voucher, che consentirebbe ai cittadini rimasti senza lavoro di essere impiegati nelle aziende agricole. I voucher sono infatti l’unico strumento in grado di semplificare la vita alle imprese". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Col sistema produttivo paralizzato, con la crisi economica di dimensioni mai viste, con i livelli di disoccupazione che subiranno una micidiale impennata, noi -aggiunge- siamo fermamente convinti che la prima preoccupazione debba essere quella di offrire lavoro agli italiani, non solo ai disoccupati, ma anche ai percettori del reddito di cittadinanza. Non ci stanchiamo dunque di porre due semplici domande al governo: perché dice no ai voucher, e perché intende ricorrere alla regolarizzazione di 600mila immigrati lasciando indietro gli italiani?".