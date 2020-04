Palermo: ospizio lager, ordinanza 'il letto è bagnato, alzati mongoloide' (2)

(Adnkronos) - Poi la schiaffeggia "spingendola fino all'angolo coperto dal tramezzo e dalla pianta, dove continua a gridare e gesticolare all'indirizzo di quest'ultima: “tutta a nuotti tutti rui, mi state sulla minchia … tutta la notte, tutta la notte strattona e sferra un calcio nei confronti della degente di nome stella”. Un'altra inserviente, Anna Monti "inveisce nei confronti della stessa degente": "ti ammazzo, ti ammazzo viero...alzati, alzati. Come cazzo hai fatto a fare questa merda? Come cazzo fai? Che schifoooo...vattene in bagno, subito". Mentre Maria Cristina Catalano "manifesta la sua gioia nell’aver appreso che la degente R. sia caduta dalla sedia: "ho piacere, ho piacere, ho piacere, come come ha fatto, si doveva alzare con gli occhiali, ho piacere, ma per me si può essere rotta tutta, ho piacere, io ho piacere, se lei, ho piacere, né mi sto interessando di quello che si è fatta perché non me ne frega niente”.

"Pochi minuti dopo le telecamere celate nella sala mensa riprendono Catalano e Monti - scrive il gip - mentre sono intente a legare, con un cinturino, l'anziana in una delle sedie". Poi Catalano "scalcia con violenza la degente di nome S." ed ancora "si assiste ad uno schiaffo". E poi "ingiurie, minacce, privazioni ed umiliazioni".