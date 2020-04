Coronavirus: Musumeci, 'l'economia è in ginocchio'

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - "La Sicilia ha un'economia in ginocchio". E' l'allarme lanciato dal Governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo alla trasmissione 'Mi manda Raitre'. "L'economia era già fragile - dice - questo il colpo di grazia". E ricorda che nel 2019 "il settore turistico si era rivelato come quello maggiormente in crescita. La Sicilia era tra le prime sette tappe al mondo - dice - anche quest'anno possiamo lanciare l'idea della Sicilia sicura".

"Quest'anno potremo recuperare anche in autunno e inverno, ed è per questo che abbiamo pensato di adottare misure di sostegno per imprese del turismo -annuncia Musumeci - prevista la somma di 1,5 miliardi di euro. Sono aperto al confronto con gli operatori" e parla del "turismo e dell'agricoltura come settori portanti" per "recuperare una condizione che ha messo sul tappeto migliaia di famiglie".