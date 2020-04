Atm: assemblea approva bilancio 2019, Gioia Ghezzi presidente

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi, in seconda convocazione, l’assemblea degli azionisti di Atm per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, con l’assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici Marco Granelli in rappresentanza del Comune di Milano. I soci hanno nominato il nuovo cda, che avrà come presidente Gioia Maria Ghezzi.

Nell’esercizio 2019, Atm Spa ha registrato un utile netto di 960 mila euro, il Gruppo Atm ha raggiunto un utile netto consolidato di 9,2 milioni di euro. "Con l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea termina il mandato triennale dell’attuale cda e del presidente Luca Bianchi, a cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni", afferma una nota.

Il nuovo board, su indicazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, resterà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 e vede la riconferma dei consiglieri Oliviero Baccelli, Stefano Pareglio ed Elisabetta Pistis e la nomina di Fabio Spinelli e, appunto, della nuova presidente Ghezzi.