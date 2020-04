Coronavirus: Monti (Lombardia) a Comuni, 'diffidate da test non certificati'

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e politiche sociali del consiglio regionale della Lombardia sconsiglia i Comuni della regione a usare test sierologici non certificati.

"Alessandro Venturi, Presidente del Policlinico San Matteo di Pavia, ha chiarito la questione dei test sierologici che in questi giorni alcuni sindaci lombardi stanno erogando con laboratori privati sul territorio", spiega il consigliere regionale leghista. "L'efficacia di questi test non è dimostrata: non sono difatti autorizzati da Regione Lombardia né dalle Ats territoriali né certificati da Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Adottare dunque per la popolazione test non certificati è altamente sconsigliato e il grado di rischio di falsi esiti è molto alto con la conseguenza di dare ad alcuni cittadini sbagliate o parziali informazioni sul proprio stato di salute".

L'invito è quello di "porre la massima attenzione alla questione; oltre ad esporre ad un pericolo sanitario i propri cittadini, con esiti non affidabili dei test a cui sottoporsi, acquistare per gli screening locali test di dubbia efficacia con fondi pubblici potrebbe anche configurare un possibile danno erariale. Regione Lombardia è in prima fila nella lotta al coronavirus e per questo è necessaria la collaborazione di tutti i Sindaci lombardi di ogni colore politico".