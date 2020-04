Coronavirus: Milano provincia che cresce di più con +325 casi, Brescia +94

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "I dati sono in costante calo rispetto a tutte le province lombarde". Lo ha detto Danilo Cereda, dell'Unità di crisi della Regione Lombardia, nella video diretta quotidiana sui dati del covid19 parlando della situazione della regione.

L'unica provincia in controtendenza è Milano, che rispetto a ieri ha 325 positivi in più al covid19 per un totale di 14.675 contagiati. Lo stesso dicasi per Milano, che sale di 144 nuovi casi. Il capoluogo è un'eccezione: anche Brescia, di solito in linea con Milano, scende a +94 casi. Bergamo continua nel trend virtuoso con soli 46 nuovi casi. A Varese sono +71, a Pavia +70, a Cremona +30 e a Sondrio +10. Monza ne conta +57 in più.