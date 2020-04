Messina: appicca fuoco a sterpaglie e causa incendio, denunciato

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Appicca il fuoco ad alcune sterpaglie e provoca un incendio. E accaduto a Monforte San Giorgio, nel Messinese, dove i carabinieri hanno denunciato un 68enne per incendio colposo. Nella serata di Pasquetta, i militari sono intervenuti in contrada Apoco, dove si era sviluppato un rogo che aveva interessato oltre un ettaro di terreno appartenente a vari fondi. L’incendio, che non ha provocato feriti e ha distrutto alcuni casolari disabitati, è stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo (Messina). Le indagini avviate dai carabinieri hanno permesso di accertare il punto di innesco all’interno dell’appezzamento di terreno di proprietà del 68enne, che aveva dato alle fiamme delle sterpaglie perdendo, però, il controllo del fuoco rapidamente propagato ai terreni confinanti. Per il 68enne è così scattata la denuncia.