Coronavirus: sindaco Palermo sollecita Governo, 'trovare nave quarantena per Alan Kurdi'

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha sollecitato nuovamente il Governo nazionale per chiedere una nave dove potere fare trascorrere la quarantena ai 149 migranti a bordo della nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye che si trova a Nord di Palermo, ed è ormai al decimo giorno di permanenza in mare. Secondo quanto si apprende, Orlando avrebbe sollecitato il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. Proprio ieri il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, parlando della Alan Kurdi, ha spiegato che la soluzione di una nave di appoggio "era ancora al vaglio". Orlando è in continuo contatto con il capo missione della Alan Kurdi, Jan Ribbeck.