Coronavirus: a San Vittore 11 casi tra i detenuti, 18 tra polizia carceraria (2)

(Adnkronos) - Il Garante dei detenuti ha incontrato il direttore Giacinto Siciliano e la comandante della polizia penitenziaria.

“Sono intervenuto su invito della Presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa e in seguito ad alcune informazioni secondo le quali sarebbe prevista la creazione di un centro clinico per Covid-19 presso la casa circondariale. Abbiamo a questo proposito fatto presente le nostre perplessità, in quanto non riteniamo il carcere il luogo ideale per un insediamento del genere e che in questo momento svolgerebbe funzioni estremamente sensibili e delicate", ha detto Lio.

Come ufficio del garante "vigilerò affinché si proceda nel rispetto di tutte le necessarie precauzioni e con le opportune attenzioni". Il Garante si era recato a San Vittore anche pochi giorni fa per incontrare una delegazione di detenuti che gli avevano illustrato i problemi legati al momento di particolare gravità legato all’emergenza sanitaria, e si era impegnato a proseguire con loro il confronto.