Coronavirus: Lupi, 'governo ha ignorato problema Rsa, ora si scatena magistratura' (2)

(Adnkronos) - "Il giorno dopo -ricorda ancora Lupi- Papa Francesco lanciava un identico appello durante la sua messa mattutina. Non lo cito per dire che ci ha ascoltati, lo cito per dire che il problema era noto, ma stranamente silenziato. Il 2 aprile avevo chiesto di istituire presso il commissario straordinario Borrelli una specifica commissione dedicata a monitorare e a intervenire urgentemente sulle Rsa in Italia".

"Ora, dopo più di dieci giorni, media e magistratura si scatenano. Mi sembra che il problema in Italia -conclude il leader di Noi per l'Italia- sia mai quello di prevenire e risolvere, magari accettando le proposte anche se vengono dall’opposizione, tanto più quando c’è in gioco la vita umana, ma solo a posteriori di cercare sempre un colpevole (è ovvio che se ci sono responsabilità è giusto accettarle, ma ci sono tempi e modi)".