Coronavirus: Craxi, 'bene appello 101 economisti contro Eurogruppo, Mes porta Troika' (2)

(Adnkronos) - "Quanto alle cosiddette condizionalità del Mes, intenti e buoni propositi lasciano il tempo che trovano. Scripta manent, verba volant. Suggerisco pertanto di leggere il regolamento UE n. 472/2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro. All’articolo 7 comma 7 scopriranno financo che le 'inesistenti' condizionalità possono essere attivate ex post dal Consiglio che, ‘deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programma’. Conseguenzialmente a ciò ‘lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la Bce ed eventualmente con l'Fmi, adotta misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario’. Mi dite cos’è -conclude Craxi- se non la Troika?"