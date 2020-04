Coronavirus: colloquio Pisano con Commissario Ue, 'azioni comuni determinanti'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il ministro dell’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano ha avuto oggi una conversazione in video collegamento con Mariya Gabriel, la Commissaria con delega a Innovazione, Ricerca, Cultura e Giovani all’interno della Commissione Europea. Il Ministro ha illustrato quanto l’Italia stia facendo per contrastare il Covid-19 avvalendosi delle nuove tecnologie anche in questo contesto di emergenza sanitaria. “Innovazione e azioni comuni con i partner europei sono determinanti e lo sono e possono esserlo ancora di più in questa fase”, ha affermato Pisano dopo il cordiale e costruttivo colloquio.