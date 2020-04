Coronavirus: sindaco Palermo, 'ho sollecitato Governo su nave per quarantena migranti'

Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - "Ho più volte sollecitato il governo Conte a dare seguito a una scelta che rispettasse il diritto alla salute di tutti, siciliani e migranti, consentendo ai migranti di trascorrere un periodo di quarantena in sicurezza su una nave". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, commentando le parole del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, che poco fa in conferenza stampa, parlando della possibilità dell'uso di una nave per la quarantena dei migranti, più volte annunciata dal governatore siciliano Nello Musumeci, ha detto che i migranti che arriveranno nei prossimi giorni in Italia dovranno fare la "quarantena o a bordo di una nave o in strutture a terra".

Mentre sul caso della nave Alan Kurdi, Borrelli ha sottolineato che "si sta ancora valutando la situazione" e che al momento non è ancora stata individuata una soluzione dal capo del dipartimento delle Libertà civili e immigrazione del Viminale, il prefetto Di Bari, nominato soggetto attuatore.

Da giorni il sindaco di Palermo Orlando ha un fitto scambio di messaggi su whatsapp con il capo missione della nave tedesca Alan Kurdi, Jan Ribbeck. Fino a oggi pomeriggio, come apprende l'Adnkronos, Ribbeck non ha ancora avito notizie dalla Guardia costiera di Roma sull'eventuale trasbordo sulla nave Gnv Azzurra che si troverebbe ancora a Bari. Il capo missione chiede il trasbordo "al più presto" per le oltre 150 persone a bordo. Intanto ha annunciato che le condizioni del tempo stanno nettamente peggiorando e che la nave si sta muovendo verso "una zona più sicura".