Coronavirus: Sbrollini (Iv), 'sbloccare 3 mld per edilizia scolastica'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Se la scuola non riaprirà, come accade in Francia ad esempio, chiediamo che vengano subito aperti i cantieri senza burocrazia, per mettere in sicurezza le scuole e portare a termine i lavori che sono già stati avviati". Lo sottolinea la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini.

"Possiamo investire almeno due miliardi su questo, facciamolo adesso che le scuole restano chiuse , utilizziamo questo tempo per rendere gli edifici più adatti al rientro e ai vari scenari che si presenteranno: potranno servire spazi più ampi per mantenere la distanza sociale e sarà necessaria una maggiore implementazione della didattica digitale. Certamente il tempo per mettere a posto le cose adesso c’è: noi lo diciamo da settimane, non sprechiamo tempo e facciamo nostro anche l’appello del presidente nazionale dei presidi che va esattamente in questa direzione".