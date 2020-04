Coronavirus: Giacomoni (Fi), 'Mes non sia tabù, Conte venga in Parlamento'**

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Mes senza condizionalità non può essere un tabù, né un argomento di narrazione propagandistica. Accogliamo pertanto l’appello lanciato da Confindustria e invitiamo il governo a valutare e a rendere pubblico l’impatto che l’utilizzo di tale strumento potrebbe avere sul nostro Paese". Lo afferma Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza di Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze della Camera.

"Saremmo veramente messi male -aggiunge- se il governo, sotto ricatto grillino, dovesse dire all’Europa, come sta facendo Conte, che, in un momento così grave, non utilizzeremo i 37 miliardi del Mes concessi senza condizioni per far fronte all’emergenza sanitaria. Il governo rinuncerebbe a fondi che sarebbero invece indispensabili per costruire ospedali Covid in ogni regione, aumentando i posti in terapia intensiva, assumendo medici, infermieri, operatori sanitari e rendendo più attrezzate e moderne le nostre strutture sanitarie".

"Conte -chiede in conclusione Giacomoni- venga in Parlamento per dire al Paese cosa intende fare il governo!”