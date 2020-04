Coronavirus: allarme demografi, con paura meno figli, calerà ancora natalità

Milano, (Adnkronos) (di Vittoria Vimercati) - Il coronavirus potrebbe avere effetti controproducenti sulla natalità dell'Italia, già afflitta negli ultimi anni da un drammatico calo delle nascite. Nel 2019, il Paese ha toccato un nuovo record in negativo, con circa 435mila nati, il livello più basso, ha calcolato l'Istat, dal 1918. Il futuro post covid19 non sembra riservare un'inversione di tendenza, almeno secondo due demografi su tre intervistati dall'Adnkronos, che sull'argomento sono piuttosto pessimisti. E' molto difficile, come qualcuno ha auspicato, che tra otto o nove mesi si assista a un baby boom, un'esplosione delle culle provocata dai mesi di clausura forzata a casa.

"E' più verosimile, invece, che prevalga un impatto negativo, con le difficoltà economiche e il clima di incertezza che frenano sia la scelta di avere figli per le coppie già formate e sia la possibilità dei giovani di diventare indipendenti e formare una propria famiglia", spiega Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica sociale dell'Università Cattolica di Milano. "E’ vero che dopo le grandi epidemie del passato e dopo la seconda guerra mondiale c’è stata una ripresa di vitalità demografica, ma in questo caso non è scontata che avvenga". E i motivi sono due.