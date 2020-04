Coronavirus: Tajani, 'detassare spese per vacanze, non evitare prenotazioni'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Se fossi stato Ursula von der Leyen non avrei invitato gli europei a non prenotare per le vacanze estive. Noi abbiamo proposto di detrarre dalle tasse le spese effettuate durante le vacanze trascorse in Italia per rilanciare il turismo". Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, chiedendo ai cittadini cosa ne pensano della proposta di detrarre dalle tasse le vacanze in Italia.