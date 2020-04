Coronavirus: alle 15 videoconferenza task force ripartenza

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Attorno alle 15 si riunisce oggi, in videoconferenza, la task force per la ripartenza guidata da Vincenzo Colao e voluta dal premier, Giuseppe Conte, per rimettere in piedi il Paese messo in ginocchio dall'emergenza Covid-19. Alla conference call non dovrebbe prendere parte il presidente del Consiglio, a lavoro a Palazzo Chigi su diversi dossier.