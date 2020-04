Coronavirus: Pedica, 'farmacisti non possono essere di serie B'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Farmacisti in prima linea ma di serie B Per la politica e per la sanità. Così non si può andare avanti”. Lo afferma l’esponente del Pd Stefano Pedica. “Occorre -aggiunge- che lo Stato tuteli questa categoria e autorizzi un controllo capillare a tutti i farmacisti che vengono a contatto con migliaia di persone ogni giorno con varie patologie. Inoltre, proprio per questo motivo bisogna pensare anche alla famiglia che ogni sera vive momenti di ansia pensando se è stato contagiato o no durante l’utile servizio di primo soccorso. Su questa categoria la politica non è stata ancora attenta”.