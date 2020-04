Coronavirus: Renzi, 'diretta a reti unificate spetta solo a Presidente Repubblica'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio fa molte dirette a reti unificate, io in tre anni non ho fatto una sola diretta a reti unificate, perché penso che nel nostro sistema la diretta a reti unificate sia pertinenza del solo Presidente della Repubblica. Ma io non avevo neanche Rocco Casalino come portavoce". Lo ha affermato il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di 'Quarta Repubblica'.