Coronavirus: Orlando scrive a Conte, 'Slittare di un anno termini programmi finanziamenti' (2)

(Adnkronos) - A commento della nota inviata, il Sindaco ha ricordato che "Palermo ha registrato una straordinaria capacità di progettazione e spesa negli ultimi anni, riuscendo a raccogliere, solo con i tre principali programmi oltre 450 milioni di euro da destinare ad importanti interventi strutturali - come scuole, illuminazione pubblica, miglioramento del sistema dei trasporti - e ad interventi di innovazione sociale e tecnologica. Non solo, la nostra capacità di realizzare i programmi è stata certificata anche dagli organismi di controllo, cui è stato rendicontato oltre il 100% degli obiettivi di spesa previsti.

Di fronte a questa emergenza sanitaria che sta colpendo in modo violento la nostra comunità occorre che il Governo nazionale e la Comunità europea diano a noi come a tutti i comuni più attivi la possibilità di non perdere i finanziamenti, soprattutto perché proprio i programmi comunitari e nazionali rappresenteranno uno strumento indispensabile per rimettere in piedi un'economia colpita in modo violentissimo".

"Si ricorda che il PON Metro ha assegnato alla città di Palermo circa 91 milioni di Euro, di cui 23,5 già rendicontati, l'Agenda Urbana prevede 84 milioni di Euro (in piccola parte anche per il Comune di Bagheria) tutti ancora da spendere e il Patto per Palermo oltre 300 milioni di euro suddivisi fra diverse aree ("Infrastrutture", "Ambiente", "Sviluppo economico e produttivo", "Turismo e Cultura" e "Riqualificazione e sicurezza urbana") la cui attuazione è in parte diretta da parte del Comune di Palermo e in parte delegata alla Regione Siciliana".