Coronavirus: nuova ordinanza in Sicilia, librerie aperte ma alimentari chiusi la domenica

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - Nuova ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 3 maggio. Di fatto proroga in Sicilia misure più restrittive recependo alcune disposizioni previste dall'ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus, come ad esempio la riapertura delle librerie. Resta la chiusura dei negozi di generi alimentari la domenica e nei giorni festivi, come è avvenuto a Pasqua e Pasquetta), il divieto di attività motoria e di passeggiate con i figli anche nei pressi della propria abitazione e ribadisce l'obbligo soft della mascherina. "Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto - si legge nell'ordinanza -, gli operatori sono tenuti all'uso di mascherina, all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante". Inoltre, nei luoghi dove "non è possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio".