Coronavirus: Catalfo, 'in prossimo decreto indennità a 800 euro e reddito emergenza'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione". Lo scrive in un post su Facebook il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

"Obiettivi -aggiunge- che porteremo a termine perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro".