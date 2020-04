Coronavirus: dimessi 36.242 in Lombardia, +956 in un giorno

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Sale a 36.242 il numero dei dimessi in Lombardia, +956 nelle ultime 24 ore. Lo annuncia Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare interviene durante la diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus. Flette il numero dei ricoverati in terapia intensiva (1.143, -33), mentre aumenta quello dei ricoverati non in terapia intensiva (12.028, +59).