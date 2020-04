Migranti: Alarm phone, 'situazione critica, servono subito soccorsi su barca in difficoltà'

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - "Le 47 persone non sono ancora in salvo! #AitaMari sta fornendo acqua e giubbotti di salvataggio ma non può condurre un'operazione di soccorso. La situazione rimane critica. Molti necessitano cure immediate. #Malta, stai violando il diritto del mare! Soccorrete tutti ora". Lo scrive Alarm phone su Twitter.