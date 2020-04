Coronavirus: Gasparri, 'sconcertante trattare Casarini come apostolo di bontà'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Ma quanto spenderà l’Italia per queste navi adibite alla quarantena dei clandestini e perché dobbiamo farlo noi e non Malta o altri Paesi? E quali garanzie abbiamo che questi clandestini saranno smistati nei vari Paesi europei che non danno nessun cenno d’intesa? In passato si è raccontata questa frottola di sbarchi e di persone poi da smistare in Europa. Vorremmo sapere quanti sono realmente partiti. Una piccolissima minoranza. La maggior parte, nonostante promesse e impegni, è rimasta in Italia". Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

"È sconcertante -aggiunge- trattare Casarini come un sorta di liberatore dei popoli. Uno che vorrebbe aborto a raffica, droga legalizzata e clandestini privilegiati rispetto agli italiani. Farne una sorta di apostolo della bontà è francamente sconcertante”.