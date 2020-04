Coronavirus: Meloni, 'italiani rinchiusi in casa e migranti circolano liberi'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Mentre gli italiani sono (giustamente) rinchiusi dentro casa da più di un mese per isolare il Coronavirus, a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) decine di immigrati africani sbarcano e circolano tranquillamente in assembramento come vedete in questa foto. Chissà quanti altri 'sbarchi fantasma' stanno avvenendo in queste ore e di cui non sappiamo assolutamente nulla". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Come possiamo chiedere ai cittadini sacrifici e rispetto delle disposizioni -aggiunge- se poi permettiamo che persone che arrivano qui senza alcun controllo circolino in tranquillità?"