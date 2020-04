Coronavirus: Musumeci, 'vinceremo questa sfida. Sicilia abituata alle calamità'

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "La vinceremo questa sfida". Con queste parole il governatore siciliano Nello Musumeci ha augurato la Buona Pasqua, via Facebook, ai siciliani. "Siamo un popolo abituato a tante esperienze - spiega il Presidente della Regione siciliana - Perché siamo un popolo forte, perché abbiamo subito quindici dominazioni straniere e non abbiamo mai perso l'orgoglio. La vincere questa sfida perché siamo abituati alle calamità naturali, abbiamo conosciuto pestilenze e terremoti. La vincere questa sfida perché con noi e per noi lavorano giorno e notte migliaia di persone, operatori sanitari, i farmacisti sempre aperti, i ragazzi in divisa. Gli uomini della Protezione civile, i volontari, i 390 sindaci, punto di riferimento delle nostre comunità che ogni giorno devono trovare una soluzione e una parola per tutti. I nove prefetti, siamo un popolo che sa, nei momenti necessari, ritrovare il rispetto del rigore. Come abbiamo fatto in queste settimane, restando a casa e sbalordendo il resto d'Italia convinti che qui andasse tutto a catafascio. Siamo convinti che la Pasqua possa rappresentare per tutti noi un momento di riflessione, un momento per rivolgere un pensiero commosso ai nostri conterranei che non ce l'hanno fatta". Ma avverte: "Non dobbiamo rovinare quello che abbiamo fatto in questo mese - dice - mai come questa volta dobbiamo contare sulla nostra capacità di sapere soffrire per potere guardare al futuro con speranza".