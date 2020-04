Coronavirus: Termini Imerese, 53 cittadini in isolamento

Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - "Non si sono registrati nuovi casi positivi al Covid-19 a Termini Imerese (Palermo). Sono 53 i cittadini in isolamento volontario e 5 in quarantena obbligatoria". Lo rende noto il commissario straordinario del comune, Antonio Lo Presti. "Ringrazio tutti per avere rispettato le regole che vi abbiamo chiesto di seguire e per avere contribuito al contenimento della diffusione del virus", ha detto.