Coronavirus: Mattarella, 'Pasqua pensando a malati e a chi li cura rischiando'

Mattarella: per molti e anche per me sara' una Pasqua di solitudine ma non possiamo fermarci ora

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2020 Mattarella per molti e anche per me sara' una Pasqua di solitudine ma non possiamo fermarci ora Gli auguri di Pasqua del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal Quirinale. Il Presidente ha ricordato le vittime del virus e ha rivolto un saluto affettuoso a chi combatte in prima linea a rischio della propria salute, ha ribadito la necessità di ...