Coronavirus: Crimi, 'appello a Speranza su punto nascite Pantelleria'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Ho personalmente rivolto un appello sincero al Ministro della Salute, Roberto Speranza, perché prenda in seria considerazione quanto sta accadendo a Pantelleria, comune che ad oggi non registra casi di contagio da Covid-19". Così, in un post su Facebook, il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi.

"A fine febbraio è stato chiuso il punto nascite locale e le donne in attesa sono ora costrette a doversi recare in ospedali di altre località in cui vi sono pazienti affetti da Coronavirus. Da giorni il sindaco e gli amministratori locali sono in sciopero della fame per richiedere la riapertura del centro, una struttura che potrebbe essere tuttora operativa perché già dotata di attrezzature e personale. Credo sia necessario ascoltare le loro ragioni e valutare attentamente le loro richieste, laddove si possono evitare ulteriori rischi per la salute”.