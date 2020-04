Milano: Mattarella, 'vero traino sviluppo Paese, Fiera ne è motore e vetrina'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Nelle vicende di un secolo così intenso la Fiera di Milano è stata protagonista nei processi delle trasformazioni economiche e sociali, aprendo l'Italia al mondo, ponendo in relazione industria, commercio e società. Il Made in Italy ha vissuto nella Fiera momenti generativi e dagli spazi espositivi ha ricevuto grande impulso". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione del centenario di Fiera Milano.

"Il sistema Fiera di Milano ha saputo sviluppare la presenza del sistema imprenditoriale italiano sui più diversi mercati globali. La Fiera - sottolinea ancora - è stata motore e vetrina della vocazione di Milano a essere metropoli italiana ed europea, vero traino di sviluppo per la Lombardia e l'intero Paese". Anche per questo, spiega il Capo dello Stato, "nella prospettiva della ripresa della nostra attività produttiva, la Fiera campionaria si confermerà punto propulsivo di primaria importanza su cui l'Italia sa di poter contare".