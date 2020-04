Coronavirus: Casellati, 'in questa fase più che mai centrale ruolo Parlamento'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - “Il Parlamento mai come in questo momento ha un ruolo fondamentale. Proprio quando le decisioni del Governo vanno a incidere sui diritti costituzionali dei cittadini, il Parlamento deve richiamare la sua centralità a presidio della democrazia". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un'intervista a Le Monde.

"Il dialogo con le Camere è per il Governo un’opportunità per arricchire la sua azione nell’ambito di un processo decisionale che responsabilizzi tutte le forze politiche nell’interesse esclusivo dei cittadini. Da settimane lavoro ininterrottamente per garantire il pieno funzionamento del Senato con soluzioni organizzative che coniughino operatività e tutela della salute. Le istituzioni non si possono fermare. A maggior ragione davanti alla più grave pandemia della storia contemporanea”.

Quanto al comportamento degli italiani sulle restrizioni per l'emergenza, Casellati osserva: "Gli italiani hanno reagito con grande consapevolezza e senso di responsabilità. Le regole vengono rispettate con diffuso rigore. Si avverte una grande energia positiva soprattutto nella partecipazione collettiva allo sforzo comune di superare l’emergenza. È una risposta che non mi stupisce, perché conosco bene il popolo italiano. In tutto il Paese si è attivata una gara di solidarietà. Oltre 7.200 medici e 9.400 infermieri volontari, molti già in pensione, si sono resi disponibili in corsia, riprendendo il camice. Grazie a queste energie e a donazioni generose sono stati realizzati in poche settimane due nuovi ospedali a Milano e a Bergamo. Cuore, professionalità, coraggio, solidarietà e creatività: questa è l'Italia!”.