Coronavirus: prefetto Milano, 'in questi giorni imponente sistema controllo'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Non possiamo e non dobbiamo vanificare gli sforzi, sarebbe veramente infelice. Sono convinto che ce la faremo ad andare avanti bene, perché abbiamo in campo, soprattutto in questi giorni, un imponente sistema di controllo, non solo nel milanese ma in tutta Italia. Chiunque abbia la malaugurata idea di recarsi in una seconda casa sarà bloccato, sanzionato e credo avrà la riprovazione di tutti". E' quanto afferma il prefetto di Milano, Renato Saccone, che si dice "non particolarmente preoccupato" per questo week end pasquale e le prossime festività .

"Credo- dice a Skytg24 - che la consapevolezza della gravità della situazione e l’idea che possiamo ottenere risultati è prevalente. Ai milanesi dico che, non solo è controproducente non rispettare le norme, ma è puro ‘tafazzismo’ e volersi male, invece noi ci vogliamo bene".