Coronavirus: Casellati, 'Italia sempre solidale, nessuno distolga lo sguardo oggi'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - In un'intervista a 'Le Monde', il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, invita l'Ue ad ascoltare le richieste di solidarietà dei Paesi più colpiti dall'epidemia di coronavirus. "L’Europa è nata per essere una opportunità per tutti gli Stati, non un freno per le loro economie. Oggi Bruxelles ha il dovere di dimostrarlo a tutti i cittadini (...). Occorrono strumenti nuovi, comuni e coordinati per mutualizzare il costo della crisi, che non può gravare sui singoli Paesi".

"L’accordo raggiunto giovedì 9 aprile dall’Eurogruppo -sottolinea Casellati- può essere letto come una prima manifestazione di intenti, che dovrà trovare concretezza in misure di sostegno immediatamente operative. La crisi in atto è destinata a colpire tutti i Paesi dell’Eurozona, anche quelli che oggi hanno economie più forti. Dalla possibilità di conciliare le differenti posizioni dei Paesi del Nord e del Sud, anche ripensando condizioni e veti pregressi, dipenderà il futuro dell’integrazione”.

"Più volte l’Italia -ricorda il presidente del Senato- ha dato prova di solidarietà, anche nei confronti della Germania, salvandola insieme ad altri Paesi dal fallimento nel secondo dopoguerra e dopo la riunificazione, dimezzando il debito e rateizzandolo in trent’anni. Nessuno oggi si volti dall’altra parte".