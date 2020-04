Coronavirus: Gelmini, 'delusi da Conte, ricette centraliste e illiberali'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Siamo 'delusi' dal premier Conte. Questo governo ha confuso la condivisione delle decisioni, con la ‘condivisione’ di post sui social. Non andavamo alla cabina di regia per ascoltare decisioni già prese, per lo più incomplete, intempestive o sbagliate”. Lo dice Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a Libero.

Perché avete bocciato il Cura Italia? “Perché le cure palliative non servono. Occorreva più coraggio e meno burocrazia. Hanno bocciato tutte le proposte di Forza Italia e del centro-destra. L'emergenza non manda in quarantena la politica, quando si prendono decisioni di natura economica. Se il governo ci avesse ascoltato, forse qualche cittadino o imprenditore avrebbe visto qualche euro”.

“Il decreto liquidità ha già raccolto un vasto insuccesso di critica per come è congegnato. Temo che sarà così anche per il ‘pubblico’ che in questo caso sono le imprese e le partite iva. Se il governo si prepara a replicare il metodo del Cura Italia, sarà difficile condividerlo. Stiamo comunque parlando di prestiti che arriveranno, se va bene, fra un paio di mesi". Cosa pensa del prolungamento del lockdown? “Anche su questo non c'è stata alcuna condivisione con le opposizioni. La salute degli italiani viene prima di tutto. Ma un governo deve stabilire un percorso, dare certezze e mettere sul piatto risorse vere. Se si pensa di affrontare il post-covid con le ricette di questo governo, centralista e illiberale, siamo nei guai”.