Coronavirus: Romano (Pd), 'bene Dpcm governo su porti e magazzini'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - “Finalmente evitato il rischio di 'ingolfare' i porti italiani: il Governo accoglie la richiesta Pd di autorizzare il trasporto delle merci giacenti ai magazzini delle aziende ferme per Covid”. Lo scrive Andrea Romano, deputato Pd e membro della Commissione Trasporti della Camera, a proposito del nuovo Dpcm.

“Il Governo ha accolto la proposta dei parlamentari Pd delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato - prosegue Romano - che si erano posti l’obiettivo di evitare il rischio di ingolfare i porti italiani dove arrivano merci destinate ad attività ferme per l’emergenza Covid. Avevamo chiesto di 'autorizzare le aziende - per via prefettizia - a ricevere o spedire i carichi commerciali presso i propri magazzini merci o ad aree di stoccaggio di propria competenza' e il nuovo Dpcm dispone che dal 14 aprile sia 'consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture'”.

"Una buona notizia, in una situazione che rimane e rimarrà estremamente difficile per molte aziende italiane. Una boccata d’ossigeno per i porti italiani e per tutto il sistema della logistica nazionale”.