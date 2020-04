Coronavirus: Mollicone, 'Rai dia diritto replica a opposizione dopo attacchi Conte'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Le fake news del governo continuano a proliferare. Ora Conte dice che nel 2012 Giorgia Meloni era ministro in un governo di centrodestra, quando non era né componente del governo Monti né in maggioranza". Lo sottolinea il deputato Fdi, Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai.

"L'utilizzo di una comunicazione istituzionale per attaccare Giorgia Meloni, senza possibilità di replica e contradditorio, è inaccettabile. La Rai dia possibilità di replica a Giorgia Meloni alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità concessa al premier, andato in onda in concomitanza con i tg serali. Presenteremo un quesito in commissione di Vigilanza Rai così da garantirne il diritto. Il Quirinale non ha nulla da dire su questi metodi da Corea del Nord di Kim Jong Un?".