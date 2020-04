Coronavirus: Giovanni, 'onorato per fiducia Conte, porterò proposte Asvis'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Sono onorato di poter contribuire a disegnare la ripartenza del Paese dopo la crisi e ringrazio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte per la fiducia". Lo afferma Enrico Giovannini, portavoce dell’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), tra gli esperti della task force istituita dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte. "Ovviamente porterò le proposte dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) per superare la drammatica crisi che stiamo vivendo e rendere il nostro Paese più sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale", conclude Giovannini.