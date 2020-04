Coronavirus: Conte, 'trappola? Mes c'e' dal 2012, governo centrodestra e Meloni ministro'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Sul Mes, ripeto, abbiamo iniziato una trattativa, molti Stati hanno richiamato l'uso di strumenti esistenti, tra cui il Mes. Noi sin dall'inizio abbiamo detto no al Mes, non è lo strumento. Ma alcuni paesi, che sono con noi in questa battaglia, lo ritengono confacente ai loro bisogni. L'Italia accetta di discutere un Mes non condizionato, da qui la battaglia, ma se è una trappola chi l'ha confezionata si assuma responsabilità pubblica: nel 2012 c'era un governo di centrodestra, se non ricordo male la Meloni era ministra. Se c'è stata una trappola non è stata fatta da questo governo, è stato ratificato da un Parlamento dove io non c'ero e non c'erano altre forze politiche" attualmente in Parlamento: "bisogna assumersi le responsabilità". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.