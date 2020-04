Coronavirus: Conte, 'prospettiva eurobond c'è, lavoriamo in questa direzione'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "C'è un paragrafo" nell'accordo dell'eurogruppo "destinato ad accogliere la nostra prospettiva degli eurobond. Stiamo parlando di affermazioni di principio, c'è ancora da lavorare ma" il tema degli eurobond "è stato messo per la prima volta nero su bianco e ora lavoriamo per introdurre questo nuovo strumento. Noi vogliamo che sia immediatamente applicabile e lavoreremo fino alla fine per questo". lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.