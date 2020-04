Carceri: detenuto muore in ospedale Voghera per coronavirus

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Seconda vittima per coronavirus tra i detenuti. "Si apprende della morte in ospedale a Voghera del secondo detenuto e nel contempo sale il numero dei positivi al Covid-19 tra poliziotti e detenuti", a riferirlo è il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo. La vittima sarebbe stata arrestata lo scorso dicembre con l'accusa di ingerenze mafiose in vecchie elezioni amministrative.

"La morte del secondo detenuto nelle carceri italiane aumenta l'attenzione da parte nostra ancora di più sul contagio all'interno degli istituti della nazione dal Covid-19. Sono molti gli istituti in Italia che sono oramai in enorme difficoltà per il propagarsi del virus tra i detenuti e i poliziotti", spiega.

"Bologna, Verona, Voghera e Pisa sono solo alcuni delle carceri in cui i contagi si contano a decine da una parte e dall'altra. Siamo molto preoccupati vista l'incapacità dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della Giustizia di gestire le criticità che ogni giorno si presentano", conclude Di Giacomo.