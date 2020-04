Coronavirus, De Luca: la "tamponite" è diventata una malattia

Napoli, 10 apr. (askanews) - "La tamponite è diventata una malattia. Non è quello l'elemento importante, ma è necessario rispettare il distanziamento sociale e controllare la catena dei contatti positivi". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ribadendo la sua idea che eseguire tamponi a chiunque non sia la strada giusta per azzerare i contagi da Coronavirus. Nel corso ...