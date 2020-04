Coronavirus: Kraft offre consegna Glovo a Pasqua e Pasquetta e dona ad Ali

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Per abbattere le distanze Kraft offrirà gratuitamente nei giorni di Pasqua e Pasquetta il servizio 'corriere' di Glovo a tutti quelli che vorranno condividere con i propri cari i propri piatti. Un modo per essere vicini alle famiglie e per condividere l’emozione del buon cibo. L'iniziativa è valida nelle principali città italiane in cui è attivo il servizio di Glovo, come Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Verona, Firenze, Bologna, Bari e tante altre". Per ogni consegna effettuata Kraft e Glovo doneranno 2 euro ad Ail, Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma che da 50 anni, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle malattie ematologiche ed assiste i malati e le loro famiglie.

"In questo periodo difficile abbiamo scoperto nuovi modi per accorciare le distanze e non perdere il legame con i nostri affetti. In occasione di questa Pasqua così particolare, abbiamo pensato che Kraft potesse fare qualcosa che andasse proprio in questa direzione, connettendo tra di loro famiglie e amici attraverso la condivisione di un piatto preparato in casa, per sentirci tutti un po' più vicini", spiega Luca Filetti, brand manager Kraft.