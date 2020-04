Coronavirus: Prestigiacomo, 'serve bazooka ma governo usa fioretto'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “In Europa il nostro Paese viene maltrattato e il ministro Gualtieri porta a casa –dopo estenuanti trattative all’Eurogruppo– un accordo al ribasso che ci penalizza. A cosa serve all’Italia avere un Mes senza condizioni solo per le spese sanitarie? Praticamente a nulla, considerando il fatto che, insieme alla Germania, abbiamo un sistema sanitario di primissimo livello. Per le imprese e per i lavoratori, invece, non c’è niente". Lo afferma Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia e vicepresidente della commissione Bilancio della Camera.

"Gli italiani -aggiunge- dovranno continuare ad affidarsi ai decreti del governo e alle decisioni del presidente del Consiglio. Conte in questi giorni sta riflettendo in merito alla cosiddetta ‘fase 2’, e lo sta facendo ancora una volta senza coinvolgere le opposizioni e il Parlamento. Un atteggiamento incredibile che viene perpetrato da Palazzo Chigi in ogni fase decisiva di questa crisi. Il premier venga al più presto a riferire alle Camere sulle strategie dell’esecutivo per la riapertura e sulle misure economiche. ‘Cura Italia’ e dl imprese sono acqua fresca per le nostre aziende in crisi: serviva il bazooka, il governo -conclude Prestigiacomo- ha tirato fuori il fioretto. Non ci siamo proprio”.