Coronavirus: Conte-capidelegazione, discussione accesa sul Mes

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Una riunione fiume quella del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione della maggioranza, ancora in corsa da oltre sei ore. La conferenza stampa del premier, infatti, prevista per il primo pomeriggio continua a slittare. Sul tavolo il nuovo Dpcm ma anche l'accordo raggiunto ieri sera dall'Eurogruppo. A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe in corso una discussione piuttosto accesa sul Mes.