Coronavirus: persone Eni donano oltre 600.000 euro a Croce Rossa Italiana

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Le persone di Eni hanno raccolto oltre 600.000 euro in tre settimane nell’ambito di una raccolta solidale a sostegno della Croce Rossa Italiana in questo periodo di emergenza. Dal 18 marzo al 9 aprile, le persone Eni hanno scelto di donare il valore di un’ora o più del proprio lavoro attraverso un’iniziativa proposta dai dipendenti e lanciata dall’azienda, che raccoglierà le ore donate e le devolverà alla Croce Rossa Italiana per fronteggiare l’emergenza.

"Questa iniziativa mi rende particolarmente orgoglioso perché è nata spontaneamente dalle nostre persone e mostra come, pur in un momento difficile come questo, continuino a rimanere solidali e a pensare a chi ha più bisogno" ha detto Claudio Descalzi, amministratore Delegato di Eni. Le donazioni rafforzano ulteriormente gli sforzi messi in campo da Eni a supporto di coloro che in prima linea stanno gestendo l’emergenza sanitaria nel Paese. "L'impegno economico complessivo della società ammonta a circa 35 milioni di euro", si sottolinea in una nota del gruppo.

La Croce Rossa Italiana è in prima linea dall'inizio dell’allerta Covid-19 in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione.